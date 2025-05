È morto Nino Benvenuti, leggenda del pugilato italiano

È scomparso a Roma all’età di 87 anni Nino Benvenuti, leggenda del pugilato italiano e mondiale. Benvenuti è nato a Isola d’Istria il 26 aprile 1938, Benvenuti ha lasciato un segno indelebile nella storia dello sport italiano e mondiale. Campione olimpico nei pesi welter ai Giochi di Roma 1960, ha poi conquistato il titolo mondiale dei pesi superwelter tra il 1965 e il 1966 e quello dei pesi medi tra il 1967 e il 1970. Nel 1968, la rivista The Ring lo aveva nominato Fighter of the Year, unico italiano a ricevere tale onorificenza, e nel 1992 è stato il primo italiano ad essere inserito nella International Boxing Hall of Fame.

Nella sua carriera si ricordano match di boxe indimenticabili, tra cui la trilogia contro Emile Griffith. Proprio grazie al primo match del 1967 vinse il sopraccitato premio Fighter of the Year. Benvenuti ha chiuso la carriera professionistica con un record di 82 vittorie (35 per KO), 7 sconfitte e 1 pareggio su 90 incontri.

Oltre al ring, Benvenuti ha lasciato un’impronta anche nel cinema, recitando in film italiani come “Sundance e il Kid” (1969) e “Mark il poliziotto spara per primo” (1975). Nel 2015, il CONI gli ha dedicato una targa nella Walk of Fame dello sport italiano al Foro Italico.