Dalla Russia: Moyá nel team Sinner dal 2026? Lo spagnolo al posto di Cahill

Potrebbe essere Carlos Moyá il nuovo volto nel team di Jannik Sinner a partire dal 2026 come super coach. A lanciare l’indiscrezione è il portale russo Bolshe, ritenuto una fonte autorevole nel mondo del tennis. L’addio di Darren Cahill, già annunciato dallo stesso Sinner agli Australian Open, rende concreta la ricerca di un sostituto di peso. E lo spagnolo Moyá, ex numero uno del mondo e storico allenatore di Rafael Nadal, sembra incarnare il profilo ideale per prendere il posto dell’australiano.

La vicinanza del team di Nadal a Sinner

Non è solo il curriculum di grandissimo spessore a rendere Carlos Moyá una scelta logica per l’altoatesino. Da tempo, il team di Rafael Nadal ha mostrato vicinanza e stima nei confronti di Jannik Sinner, anche nei momenti delicati, non ultimo il caso dell’involontaria positività al Clostebol. Questo legame sottolinea una sintonia tra gli ambienti dei due campioni. Inoltre, Moyá è uno dei massimi conoscitori della terra rossa, superficie su cui Sinner punta a crescere per contrastare al meglio il rivale numero uno: Carlos Alcaraz.

Il suo stile sobrio, lontano dai riflettori, ben si adatterebbe all’approccio professionale e concreto di Jannik, formando una coppia tecnica affiatata anche con Simone Vagnozzi. Al momento non c’è nulla di ufficiale, ma l’idea di vedere Moyá al fianco del numero uno del mondo appare sempre meno un’ipotesi suggestiva e sempre più una prospettiva reale.