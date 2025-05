Europa League, clamoroso inconveniente: finiscono le medaglie, Romero, Son e Bentancur rimangono senza

Si è verificato un inconveniente che ha del clamoroso per la portata dell’evento sul campo del San Mamés durante la cerimonia di premiazione dell’Europa League. Il Tottenham, che aveva appena conquistato il trofeo contro il Manchester United con la vittoria per 1-0, stava sfilando davanti al presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, per ricevere le medaglie commemorative.

Durante la consegna, si è riscontrata una carenza. Le medaglie infatti sono terminate prima che tutti i giocatori del Tottenham potessero ricevere il riconoscimento. I calciatori Bentancur, Romero e Son sono dunque rimasti senza medaglia al termine della cerimonia.

La UEFA ha dichiarato che risolverà la questione recapitando i premi mancanti ai giocatori nelle prossime ore. L’episodio si è verificato in diretta televisiva.