Lega Serie A, Simonelli sullo spareggio Inter-Napoli: “Si giocherebbe lunedì sera a San Siro”

A Milano, durante un convegno, il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha affrontato la questione di un possibile spareggio Scudetto tra l’Inter e il Napoli, che nonostante sia altamente improbabile rimane sullo sfondo: ricordiamo che per arrivare ad esso servirebbe che il Napoli perdesse in casa contro il Cagliari, con un contemporaneo pareggio dell’Inter a Como. Le dichiarazioni del presidente Simonelli sono state riportate da Calcio e Finanza. La discussione su questa remota possibilità si inserisce nel contesto delle dinamiche di classifica del campionato, evidenziando le rigorose condizioni che dovrebbero verificarsi per alterare l’assegnazione diretta dello Scudetto. Ecco le sue parole

“Oggi lo spareggio si giocherebbe a Milano. Le regole prevedono che si disputi in casa della squadra con la miglior differenza reti. Roma è un’ipotesi solo se dovesse arrivare un provvedimento del Viminale che vieta la trasferta ai tifosi napoletani, ma al momento questo provvedimento non c’è. Se venerdì sera alle 23 ci fosse un risultato di parità in classifica io direi che la finale si giocherà lunedì alle 20:45 allo stadio San Siro di Milano.