L’Europa League è del Tottenham con super Vicario! 1-0 allo United, Postecoglou mantiene la promessa

Basta un’autorete di Shaw propiziata da un tiro di Johnson per consegnare al Tottenham la sua terza Europa League della storia (2 coppe Uefa nel vecchio formato, più il titolo di quest’anno), con un Guglielmo Vicario decisivo nel finale: battuto 1-0 il Manchester United che completa così una stagione da horror.

Promessa mantenuta per Postecoglou che disse: “Al mio secondo anno vinco sempre un titolo”. Probabilmente non gli basterà per mantenere la guida degli Spurs, dato che i rumors di addio si fanno sempre più insistenti, ma almeno lascia con un trofeo in bacheca. Gioia anche per l’altro italiano in campo – e titolare – Destiny Udogie.

Con questo successo il Tottenham raggiunge nell’albo d’oro Inter, Juventus, Atletico Madrid e Liverpool a quota 3 successi. Solamente il Siviglia ha vinto più volte questa manifestazione con ben 7 successi.

