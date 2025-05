Tottenham-United, le reazioni. Amorim: “Non mi dimetto”. Postecoglou: “Critiche? La gente parla sempre”

Al termine della sfida vinta dal Tottenham in finale di Europa League contro il Manchester United, il tecnico dei Red Devils, Ruben Amorim, parlando in conferenza stampa ha diradato i dubbi sul suo futuro: “Come ho già detto, io sono sempre aperto. Se la dirigenza ed i tifosi pensano che io non sia la persona giusta, me ne andrò anche senza pensare ai soldi. Di sicuro non me ne andrò io”.

Ange Postecoglou invece è al settimo cielo: “100esima partita nel modo migliore? E’ vero, mi sembrano più di 100, ma è una giornata speciale, abbiamo lavorato tanto, questi tifosi se lo meritavano. Le critiche e la calma mantenuta? E’ stato difficile, ma ho sempre creduto nel mio istinto e sapevo di poter cambiare qualcosa quest’anno e renderlo vincente. Ho sempre detto loro che potevamo rialzarci. La promessa di vincere al secondo anno? Non volevo vantarmi, credevo di poterlo fare, la gente parla sempre, ma io sapevo che potessimo fare e sono contento che lo abbiamo fatto”.

L’albo d’oro dell’Europa League:

1971/72: Tottenham

1972-73: Liverpool

1973-74: Feyenoord

1974-75: Borussia M’Gladbach

1975-76: Liverpool

1976-77: Juventus

1977-78: Psv Eindhoven

1978-79: Borussia M’Gladbach

1979-80: Eintrach Francoforte

1980-81: Ipswich Town

1981-82: Goteborg

1982-83: Anderlecht

1983-84: Tottenham

1984-85: Real Madrid

1985-86: Real Madrid

1986-87: Goteborg

1987-88: Bayer Leverkusen

1988-89: Napoli

1989-90: Juventus

1990-91: Inter

1991-92: Ajax

1992-93: Juventus

1993-94: Inter

1994-95: Parma

1995-96: Bayern Monaco

1996-97: Schalke 04

1997-98: Inter

1998-99: Parma

1999-00: Galatasaray

2000-01: Liverpool

2001-02: Feyenoord

2002-03: Porto

2003-04: Valencia

2004-05: CSKA Mosca

2005-06: Siviglia

2006-07: Siviglia

2007-08: Zenit

2008-09: Shakhtar Donetsk

2009-10: Atletico Madrid

2010-11: Porto

2011-12: Atletico Madrid

2012-13: Chelsea

2013-14: Siviglia

2014-15: Siviglia

2015-16: Siviglia

2016-17: Manchester United

2017-18: Atletico Madrid

2018-19: Chelsea

2019-20: Siviglia

2020-21: Villarreal

2021-22: Eintracht Francoforte

2022-23: Siviglia

2023/24: Atalanta

2024/25: Tottenham