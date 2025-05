Stangata Sinner, dieci mesi di stop: nuova squalifica ufficiale

Il recente caso della tennista rumena Irina Fetecau, sospesa per dieci mesi dall’ITIA, offre uno spunto utile per comprendere come le dinamiche antidoping possano variare. Risultata positiva nell’aprile 2024 a un test durante un torneo ITF in Brasile, Fetecau ha ammesso la violazione solo successivamente, sostenendo che la sostanza – un derivato stimolante noto come DMBA – provenisse da un integratore contaminato. La sanzione non è stata immediata. Come spesso accade, la comunicazione ufficiale dell’ITIA è arrivata solo un anno dopo, suscitando proteste online. Alcuni utenti, senza conoscere i dettagli, hanno paragonato il caso a quello di Sinner, accusando l’agenzia di insabbiamento. Ma si tratta di due storie profondamente diverse.

A differenza del caso Sinner, in cui vi è stata una piena collaborazione e una ricostruzione verificabile dei fatti, la tennista rumena ha faticato a dimostrare la provenienza della sostanza e ha ottenuto una pena ridotta solo dopo un lungo processo, inclusa l’analisi del prodotto incriminato da parte di laboratori accreditati WADA. Mentre Sinner ha ottenuto una sospensione per tre mesi grazie alla trasparenza e alla tempestività con cui ha affrontato l’accusa, Fetecau ha dovuto percorrere un iter ben più complesso, culminato con una squalifica confermata da un tribunale arbitrale. Due casi, dunque, che dimostrano come la verità nello sport non stia solo nei numeri, ma nella capacità di provarla. E che “chiedere la stessa squalifica” non sempre significa avere la stessa colpa.