Udinese venduta, è la fine di un’era: i Pozzo la cedono per 150 milioni? I dettagli

La società Udinese Calcio è stata ufficialmente venduta. La famiglia Pozzo, che ha detenuto la proprietà del club friulano per un lungo periodo, avrebbe ceduto le quote a un gruppo di investitori stranieri, la cui identità non è stata ancora resa nota. L’operazione, il cui valore si aggirerebbe intorno ai 150 milioni di euro, rappresenta un momento di svolta per la squadra bianconera e per il panorama calcistico italiano.

La notizia, inizialmente divulgata dalla Tgr Rai Fvg, ha trovato riscontro in ambienti considerati vicini alla società sportiva. Nonostante le conferme ufficiose, i vertici del club, interpellati direttamente dall’ANSA, hanno optato per il silenzio, rifiutandosi di commentare l’avvenuta compravendita. Questo atteggiamento di riserbo da parte della dirigenza alimenta l’attesa e la curiosità riguardo ai dettagli dell’accordo e alle future strategie societarie.

Secondo le anticipazioni fornite dalla Rai, il nome del nuovo proprietario sarà svelato nelle prossime ore. Le stesse fonti indicano che si tratterebbe di un fondo d’investimento con sede negli Stati Uniti. Questa rivelazione è attesa con grande apprensione, poiché farà luce sull’assetto proprietario dell’Udinese Calcio e sulle direzioni che il club intenderà intraprendere sotto la nuova gestione e rappresenterebbe dunque la chiusura di un’era che ha visto i friulani issarsi come una società stabilmente in Serie A, con annesse partecipazioni alle coppe europee nel recente passato. La formalizzazione dell’accordo è ora il passaggio chiave, con la tifoseria e gli osservatori del calcio che attendono di conoscere il futuro del club friulano.