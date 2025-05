Cristiano Ronaldo lascia l’Al Nassr: “Capitolo chiuso”. Giocherà contro la Juventus?

Cristiano Ronaldo lascerà l’Al-Nassr. Il giocatore ha pubblicato un messaggio su Instagram che indica la conclusione del suo periodo con il club saudita.

Il messaggio di Ronaldo recita: “Questo capitolo è finito. La storia è ancora da scrivere. Sono grato a tutti”.

Questa comunicazione segue la mancata estensione del contratto a scadenza in questa stagione e la volontà del giocatore di cambiare squadra.

E ora? Ronaldo dovrebbe partecipare al Mondiale per Club 2025, come anticipato nei giorni scorsi dal presidente della Fifa, Infantino. E stando ai rumors sulle due tracce ci sarebbe anche il Wydad Casablanca, club marocchino che sfiderà la Juventus al Mondiale per club. Anche squadre brasiliane sono sulle sue tracce.