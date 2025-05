Cutrone a Sportitalia, indizio sulla permanenza di Fabregas: “Ci ha dato appuntamento al 10 luglio”

L’attaccante del Como, Patrick Cutrone, ha parlato in esclusiva a Sportitalia all’evento benefico “Facciamo gol tra le stelle”, organizzato da Luca Caldirola in collaborazione con la nostra redazione: “Sicuramente questo evento è una cosa bellissima, ho detto subito di sì. E’ sempre per una buona causa e ci tengo a partecipare a questi eventi”.

E’ stata la stagione del riscatto per te e per il Como?

“E’ stata una bella stagione, abbiamo fatto quello che volevamo, il primo obiettivo era salvarci, ma siamo arrivati al decimo posto”.

Quale futuro sulla panchina del Como?

“Non sono domande da fare a me queste, pensiamo a rilassarci, a goderci le vacanze. Come ci siamo salutati con il mister? Come sempre, ci ha detto di rilassarci e ci ha dato appuntamento al 10 luglio”.