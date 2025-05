ESCLUSIVA SI Hubner sul Brescia: “Mi dispiace. Perché è successo appena finito il campionato?”

L’ex attaccante Dario Hubner, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sportitalia alla partita di beneficenza “Facciamo gol tra le stelle” dallo Sportitalia Village, organizzata dal difensore del Monza, Luca Caldirola in collaborazione con Sportitalia. Una serata di sport, emozioni e solidarietà.

Queste le sue parole: “In questa occasione dobbiamo tornare in campo senza se e senza ma, nonostante siamo fuori forma! Oggi guardo molte partite, cerco di divertirmi guardando le mie squadre del cuore”. Sui nuovi attaccanti: “Chi mi piace e può fare una grande carriera? Retegui sta facendo bene. Ce ne sono diversi di italiani che possono venire fuori, ma penso che gli attaccanti debbano avere . Maldini? Deve crescere, trovare l’ambiente giusto, sta migliorando, ma non dobbiamo mettergli fretta, deve crescere e migliorare con un allenatore che lo valorizzi”.

Poi sulla situazione del Brescia: “Mi dispiace, non mi sono piaciuti i tempi di questa uscita, un giorno dopo la fine del campionato, non lo riesco a capire e sembra che ci fosse qualcosa che non funzionasse”.