I giocatori dell’Inter parlano a Sportitalia, da De Vrij a Bisseck: “Dimentichiamo lo Scudetto”

Da Appiano Gentile, alcuni dei giocatori dell’Inter sono passati a parlare ai microfoni di Sportitalia, ecco di seguito i loro interventi in risposta alle domande di Tancredi Palmeri.

Carlos Augusto: “Delusione? Noi all’Inter vogliamo vincere tutti i campionati. Ad inizio stagione diciamo a noi stessi: vogliamo vincere il campionato e arrivare in fondo alla Champions. E’ normale che volessimo vincere anche quest’anno quindi, ma abbiamo questo importante appuntamento e vogliamo fare il massimo con fiducia”

Yann Bisseck: “Tutto passato, dobbiamo stare concentrati su sabato. Naturalmente eravamo un po’ delusi dopo la partita contro la Lazio. Cose del genere succedono, ma sabato possiamo fare una grande cosa. Cosa dicono i senatori? Alla fine è calcio, dobbiamo giocare come giochiamo sempre. Qualche volta cose del genere succedono, non è sempre tutto bello e facile. Dobbiamo crescere con quello che è successo, ma penso che siamo una grande squadra anche senza lo scudetto di questa stagione. Lazio? Tutti parlano di questo errore, lo capisco, è una brutta cosa, devo crescere da questa cosa, può capitare, il mio braccio è troppo lungo (ride, n.d.r.). Ho 24 anni, cose del genere succederanno anche in futuro. Il mister e lo staff sanno cosa posso fare, dormo bene. Psg? Dobbiamo difendere da squadra, aiutare i compagni, abbiamo battuto Bayern e Barcellona, non dobbiamo avere paura del Psg, ma come squadra”.

Stefan De Vrij: “Siamo in 5 rispetto a Istanbul, ma tanti degli altri sono arrivati subito dopo, sono in tanti ad aver vissuto tantissimi successi, coppe e il campionato dell’anno scorso o con l’esperienza di aver giocato finali di Champions. Senso d’appartenenza? Sì, è come una famiglia, dove tutti ci troviamo bene, divertendoci e cercando di vincere. Voglia di riscatto dal campionato? C’è tantissima voglia, penso che possiamo competere con tutti, lo abbiamo dimostrato, purtroppo in campionato non è finito bene, ma va lasciato subito tutto alle spalle, con tanta voglia”.