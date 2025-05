Il Milan riparte da un uomo di calcio: i migliori colpi di Igli Tare

Facile fare il nome di Ciro Immobile, divenuto bomber, bandiera e capitano biancoceleste, arrivato per soli 9 milioni dal Siviglia. Poi c’è Miro Klose, preso a parametro zero dal Bayern Monaco. Tanti ricordano Sergej Milinkovic-Savic, preso dal Genk per 12 milioni ed impostosi come uno dei migliori interpreti del ruolo in tutta la Serie A fino a che è rimasto in Italia.

Federico Marchetti arrivò per 5 milioni dal Cagliari per 5 milioni di euro, In difesa è stato lui a portare Alessio Romagnoli, Stefan DeVrij arrivati rispettivamente a zero e per 7 milioni. C’è poi il colpaccio Luis Alberto: 4 milioni per prenderlo dal Liverpool, in Italia ha dato il meglio. Il Prefeta Hernanes è arrivato dal San Paolo per 13 milioni. Come non citare poi Mattia Zaccagni e Felipe Anderson, con quest’ultimo che ha rappresentato anche un grande affare economico: arrivato dal Santos per 7 milioni di euro, è stato venduto per 38 milioni al West Ham nel 2018, per poi rientrare per soli 3 milioni.