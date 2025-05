Primavera 1, la Fiorentina rimonta la Roma 2-1 e vola in finale. Domani Inter-Sassuolo in esclusiva su Sportitalia

La Fiorentina Primavera ha battuto i pari età della Roma per 2-1 nella semifinale del Campionato Primavera 1, accedendo così alla finale. La partita si è svolta al “Curva Fiesole” del Viola Park.

I giallorossi sono passati in vantaggio al 26′ con Graziani, ma i toscani sono riusciti a rimontare. Dapprima con il gol del pari di Rubino al 40′, poi nella ripresa con la rete del sorpasso firmata da Harder, al 68′. Inutili i tentativi dei capitolini di rimettersi in gioco nel finale, all’ultimo atto i viola troveranno la vincente fra Inter e Sassuolo, in programma domani su Sportitalia.