ESCLUSIVA SI Amoruso: “Juve e Napoli, avanti con Tudor e Conte. Vlahovic? Sfiduciato”

L’ex attaccante di Juventus, Napoli e Atalanta – fra le altre – Nicola Amoruso, è intervenuto a Sportitalia per parlare del valzer di panchine fra le prime squadre di Serie A.

Sembra che Tudor possa rimanere alla Juventus. Sarebbe la scelta migliore?

“Mi auguro che Igor possa restare alla Juventus. Ha fatto bene in queste poche partite che ha avuto a disposizione. Quindi posso immaginare con una rosa al completo e partendo dall’inizio dell’anno cosa possa trasmettere alla Juventus. Di sicuro penso che abbia dimostrato già idee interessanti in un contesto di grande difficoltà”.

Cosa serve alla Juventus per lottare per lo Scudetto?

“Sicuramente servono dei rinforzi un po’ in tutti i reparti del campo”.

Vlahovic lo terresti? O ripartiresti da un altro attaccante di “top” livello?

“La vedo un po’ dura ripartire da Vlahovic, perché lo vedo un po’ sfiduciato e credo ci sarà un divorzio. Credo quindi che sia giusto puntare su altri giocatori”.

Pensi che Conte rimarrà al Napoli?

“Credo che alla fine Antonio creda scelga di restare al Napoli e che possa trovare un accordo con il Napoli che può investire molto sul mercato”.

Come vedi l’arrivo di De Bruyne?

“De Bruyne è un giocatore che ha ancora grandi qualità. Bisogna vedere come sta e soprattutto bisogna che regga gli allenamenti di Conte che vanno ad un ritmo molto alto. Ma vedo un Napoli forte, rinforzato e con qualche giocatore d’esperienza in più”.

Come completi il quadro delle panchine delle prime in classifica?

“Per Allegri al Milan e Gasperini alla Roma vedo che ci siamo, per l’Atalanta credo possa arrivare un allenatore come Sarri, potrebbe essere una buona scelta”.