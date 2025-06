La UEFA stila la top 11 della Champions: solo un interista. C’è l’indizio per il Pallone d’Oro

La squadra di Osservatori Tecnici della UEFA ha scelto la squadra dei migliori 11 giocatori della Stagione 2024/25 della UEFA Champions League.

Questi “osservatori tecnici”, chi sarebbero? Si tratta di una serie di personaggi di spicco nel mondo del calcio che, con l’ausilio di statistiche e video forniti dall’ente, hanno analizzato da vicino questa edizione della Champions. Parliamo di gente come Rafa Benítez, Roberto Martínez, David Moyes, Michael O’Neill, Ole Gunnar Solskjær, Gareth Southgate, Frank de Boer, Avram Grant e Aitor Karanka.

La top 11 della Champions League 2024/25

Fra gli 11 scelti, è presente solamente un giocatore dell’Inter: Alessandro Bastoni, selezionato fra i difensori. Assenti invece altri protagonisti di questa campagna europea nerazzurra come Denzel Dumfries e Lautaro Martinez, che pagano chiaramente la scialba prestazione offerta all’atto finale. Dominio totale del Paris Saint-Germain con ben 7 giocatori presenti nella formazione.

Questa la formazione da loro scelta:

Donnarumma (Paris Saint-Germain); Hakimi (Paris Saint-Germain), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Bastoni (Inter), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain); Yamal (Barcellona), Vitinha (Paris Saint-Germain), Rice (Arsenal), Raphinha (Barcellona); Dembelé (Paris Saint-Germain), Doué (Paris Saint-Germain).

C’è poi un indizio per il prossimo Pallone d’Oro. Come miglior giocatore infatti è stato scelto Ousmane Dembelé: “Oltre agli otto gol, Dembélé ha assunto il ruolo di leader per il Paris Saint-Germain, come abbiamo visto in finale con il suo duro lavoro, pressando dalla prima linea. Inoltre, ha creato dubbi agli avversari partita dopo partita con i suoi movimenti astuti, arretrando per dare alla sua squadra la superiorità a centrocampo”, si legge sul portale. L’asso francese sembra ora il favorito per l’ambito premio individuale che verrà assegnato dopo il Mondiale per Club.

Come miglior giovane infine l’ha spuntata Desiré Doué, anche su Lamine Yamal: “Doué è stato una rivelazione in questa stagione. Ha fatto un incredibile passo avanti nella fase a eliminazione diretta, arrivando in finale e regalando la prestazione di Giocatore della Partita sabato sera, diventando il primo adolescente a segnare due gol in finale. È fantastico avere dei modelli di riferimento che possano incoraggiare altri giovani giocatori a brillare in futuro”, si legge.