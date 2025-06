UFFICIALE – Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Lazio: l’annuncio è a dir poco fantasioso

Un video di un corridoio, al termine del quale spunta del fumo da una porta: in questo modo la Lazio ha ufficializzato, senza citare direttamente il diretto interessato, l’arrivo di Maurizio Sarri. Qui sotto si può vedere un fotogramma del breve video pubblicato dal club sui propri canali social, accompagnato dall’hashtag #avantiLazio.

Chiaro il riferimento al noto vizio del tecnico per il fumo. Non ci sono più dubbi dunque dopo le parole di oggi del direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani che aveva dichiarato: “Sarri sarà il nuovo allenatore della Lazio? Sì, 100%”. Dopo l’addio di Marco Baroni la Lazio riparte riprendendo l’allenatore che aveva già allenato nella Capitale dal 2021 al 2024. In carriera Sarri ha già guidato precedentemente la Juventus vincendo lo Scudetto 2019/20, dopo aver alzato l’Europa League con il Chelsea nel 2018/19.

Arriva poi anche il comunicato del club: “La S.S. Lazio è lieta di annunciare il ritorno di Maurizio Sarri alla guida della Prima Squadra. Dopo l’esperienza iniziata nel 2021, il tecnico toscano torna a vestire i colori biancocelesti, richiamato da un legame mai interrotto con l’ambiente, con la tifoseria e con una squadra che, sotto la sua guida, ha saputo esprimere idee, gioco e appartenenza. La Società affida con fiducia a Sarri il timone tecnico del progetto, con la convinzione che il suo stile, la sua coerenza e la sua cultura del lavoro rappresentino fondamenta solide per costruire un presente ambizioso e un futuro all’altezza della storia della Lazio. Il Presidente Claudio Lotito ha commentato: “Maurizio Sarri è tornato a casa. Il suo ritorno è una scelta di cuore, di convinzione e di visione. Con lui vogliamo riprendere un percorso interrotto troppo presto, consapevoli che insieme possiamo riportare entusiasmo, identità e ambizione. Bentornato nella tua casa Comandante”.

Un tecnico che sa bene cosa sia la gavetta, dato che ha raggiunto i massimi livelli guidando nell’ordine i seguenti club, partendo dal basso: Tegoleto, Sansovino, Sangiovannese, Pescara, Arezzo, Avellino, Verona, Perugia, Grosseto, Alessandria, Sorrento ed Empoli.

Parlando ad Adnkronos, Fabiani ha anche detto in un video diramato sui social network: “Lascia perdere quello che dicono a Firenze che non ha firmato. Sarri ha già firmato, i contratti ce li ho io, stanotte alle 2 ha firmato anche Claudio (Lotito, ndr). Quindi non ci sono problemi. Giovedì verrà per programmare la stagione”.