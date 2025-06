Importanti sviluppi si delineano all’orizzonte per l’Udinese. Secondo quanto riportato quest”oggi da Calcio e Finanza, il club friulano sarebbe in procinto di passare di mano, con la famiglia Pozzo che si appresta a cedere la proprietà a Guggenheim Partners. Si tratta di una società privata di gestione patrimoniale di caratura globale, che vanta un impressionante portafoglio di asset gestiti pari a 349 miliardi di dollari.

L’operazione, di cui si vocifera da giorni, sembra essere ormai alle battute finali. L’appuntamento decisivo per il closing dell’affare sarebbe stato fissato per il prossimo venerdì in Lussemburgo. Le firme preliminari su un accordo che valorizza il club intorno ai 180 milioni di euro sarebbero già state apposte lo scorso 15 aprile. Un punto ancora da chiarire, però, riguarda la possibile permanenza della famiglia Pozzo all’interno della società, magari con una quota di minoranza.

Udinese, storica cessione in vista: tutti i dettagli sull’avvento di Guggenheim Partners

Al timone di Guggenheim Partners c’è Mark Walter, un imprenditore con una notevole esperienza nel mondo dello sport. Walter non è nuovo a investimenti in franchigie sportive di alto livello: è infatti il proprietario dei Los Angeles Dodgers, squadra di punta della Major League Baseball (MLB), detiene quote dei Los Angeles Lakers, una delle franchigie più iconiche della National Basketball Association (NBA), ed è anche il proprietario della holding che detiene la maggioranza delle quote del Chelsea, il celebre club di calcio inglese. La sua entrata nel calcio italiano con l’Udinese segnerebbe un ulteriore passo nella sua strategia di diversificazione degli investimenti sportivi.

Le voci riguardanti una possibile cessione circolano da tempo nell’ambiente udinese, ma finora erano state trattate con cautela. A tal proposito, al termine del campionato, dopo la sconfitta contro la Fiorentina, il Group Technical Director Gianluca Nani aveva glissato sull’argomento, mantenendo un profilo basso. “Mi piace parlare di cose concrete, sono entrato nella stanza del presidente e c’era ancora tutto, le foto della famiglia e tutto il resto. Se ci sarà qualcosa da comunicare lo faremo sicuramente, io ad oggi sto pensando al calciomercato e alla squadra dell’anno prossimo”, aveva dichiarato Nani, sottolineando l’attenzione della dirigenza sulle attività sportive immediate piuttosto che sulle speculazioni di mercato. Ora, però, sembra che le “cose concrete” stiano per manifestarsi.