ESCLUSIVA SI Pedullà: “Napoli, Conte vuole 2 esterni offensivi forti: stima intatta per Chiesa”

Novità importanti per il mercato estivo del Napoli, soprattutto per quanto riguarda il reparto d’attacco e la batteria degli esterni a supporto della punta.

Questo quanto riporta Alfredo Pedullà: “Conte vuole due esterni offensivi forti. Su Chiesa la sua idea non è cambiata, di sicuro ora portarlo via dal Liverpool non sarebbe difficilissimo. Vedremo

A maggio, lo stesso Pedullà aveva scritto: “Antonio Conte considera – per distacco – Federico Chiesa il migliore esterno offensivo italiano del campionato. Lo avrebbe voluto all’Inter e ci fu una trattativa naufragata. Chiaramente dipenderà dalla Juventus e dal diretto interessato, ma Conte stravede per Chiesa”.