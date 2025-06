ESCLUSIVA SI Messi torna al Newell’s? L’ex vicepresidente: “Dipende solo da lui”

Come ad ogni sessione di mercato che si rispetti, torna in auge una voce che chiamarla romantica è dire poco: quella del possibile ritorno di un certo Lionel Messi al Newell’s Old Boys. Gli indizi sono tanti: il suo contratto con l’Inter Miami scadrà a dicembre 2025, il fenomeno argentino ha 37 anni e di fronte l’obiettivo di giocare il suo ultimo Mondiale, quello che si giocherà nel 2026.

Una suggestione che tutto il mondo del calcio si aspetta di veder realizzata, prima o poi, un po’ come quella che vedeva Angel Di Maria al Rosario Central, realizzatasi poche settimane fa. Ecco: proprio quest’ultimo affare è un ulteriore indizio sul fatto che Leo potrebbe tornare a casa, stimolato dal contemporaneo rientro alla base dell’amico di sempre.

Intervenuto a Sportitalia per dare un parere sulla questione, Federico Ripani, fino a poche settimane fa il Vicepresidente del Newell’s Old Boys, ha dichiarato in merito: “Un ritorno al Newell’s? Solo Lionel lo sa. Nel nostro club, ce lo aspettiamo tutti. È sempre stato così e sarà sempre così”.