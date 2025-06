ESCLUSIVA SI Inter, Luis Henrique raccontato dal cugino: “Velocità, gol e… musica: il calcio per lui è gioia”

Mentre si attende di sapere chi si siederà sulla panchina dopo Simone Inzaghi, in casa Inter sono arrivati i primi colpi di mercato. Dopo Petar Sucic, i nerazzurri hanno infatti accolto Luis Henrique, per il quale manca solamente l’annuncio ufficiale.

In esclusiva a Sportitalia è intervenuto per parlarci di lui Yuri Filho, cugino del brasiliano. Yuri è un musicista (Instagram: @yurifilhoo) e ci ha raccontato anche della passione per il canto ed il ballo del nuovo nerazzurro.

Com’è Luis Henrique?

“Luis è una stella naturale del calcio, gioca a calcio con gioia. Andare all’Inter è un altro passo verso l’obiettivo di vincere trofei. La gioia e la fame di vittoria: due cose che non possono che sommarsi con efficacia”.

Pensi che possa essere un ottimo colpo per l’Inter?

“La scommessa più grande dell’Inter per la prossima stagione, può essere un bel colpo a patto che ovviamente abbia modo di esprimersi”.

Quali sono le sue migliori qualità in campo?

“Velocità, finalizzazione, assist. E’ un atleta molto intelligente”.

Che rapporto avete con lui? C’è una foto che vi ritrae mentre cantate assieme.

“Abbiamo un grande rapporto, che dura da quando eravamo bambini. Tutti quelli che erano con noi in quella foto sono parte della famiglia: a lui piace cantare e ballare. In particolare gli piace il forró (danza brasiliana e genere musicale popolare)”.