ESCLUSIVA SI Udinese, occhi in casa dello Spezia: nel mirino Wiśniewski

Uno dei cavalli di battaglia dell’Udinese in questi anni, per rimanere costantemente in Serie A senza troppi patemi d’animo, è quello di scovare talenti, valorizzarli e rivenderli ad un prezzo maggiorato, spesso alle big. Ed il segreto dei friulani è stato quello di essersi fatti trovare sempre pronti a rimpiazzare i giocatori anche più importanti, con giocatori sconosciuti ai più in Italia.

Ecco che dunque in questi giorni il club bianconero è alla caccia di nuovi tasselli per la difesa, date le tante sirene che coinvolgono giocatori come Jaka Bijol e Oumar Solet. Come riporta Gianluigi Longari, l’Udinese ha dunque messo gli occhi in casa dello Spezia, dove piace il difensore Przemysław Wiśniewski.

Classe ’98, si è messo in mostra in Serie B con un’ottima stagione. Alto 195 centimetri, ha collezionato 36 presenze fra campionato e playoff, persi in finale contro la Cremonese, con anche tre reti all’attivo.