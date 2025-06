Italia, Spalletti via? Martedì incontro con Gravina, i tifosi hanno già scelto il clamoroso sostituto

Una tragedia, sportivamente parlando. Le attenuanti per la pessima partita dell’Italia contro la Norvegia stanno a zero, dal momento in cui le tante partite stagionali devono valere anche per i rivali. Il 3-0 subito ad Oslo, non lascia dunque scuse e ora nel mirino ci finisce soprattutto il commissario tecnico Luciano Spalletti. Se dopo il pessimo Europeo l’allenatore era rimasto in sella, sono in tanti ora che chiedono la sua “testa”, per dare una scossa e provare a scongiurare un’altra eliminazione al Mondiale.

Che farà ora la Federazione Italiana Gioco Calcio, in particolare nella figura del presidente Gabriele Gravina? Oggi il dirigente era a Coverciano, per ora è da escludere uno scossone, ma solamente perché alle porte c’è la seconda sfida di questa finestra dedicata alle Nazionali, lunedì con la Moldavia. Solo dopo ci potrà essere un incontro per fare il punto della situazione e valutare eventualmente se si possa andare avanti così.