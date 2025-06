Lotito affonda Gravina: “Se la Lazio va male, la responsabilità è mia…”

Claudio Lotito, presidente della Lazio, si è presentato come ascoltatore all’intervista di Pierluigi Collina, tenutasi al Teatro Regio nell’ambito del Festival della Serie A. Al termine dell’evento, Lotito ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti la sconfitta della Nazionale.

“Ho seguito la partita di ieri tramite il cellulare, non è mio compito esprimere giudizi,” ha affermato Lotito. Riguardo a Gravina e Spalletti, ha aggiunto: “Non sono a conoscenza delle dinamiche interne, ma il risultato evidenzia una qualità di gioco che non è all’altezza dei successi passati”.

Lotito ha poi proseguito: “La storia emetterà i suoi verdetti; mancare un altro Mondiale rappresenterebbe un disastro sportivo e avrebbe ripercussioni sull’intero settore. È una questione di credibilità e qualità del sistema: in passato eravamo un punto di riferimento a livello globale. Quando un progetto fallisce, si genera un danno per tutti. Essendo il presidente della Lazio, se la squadra non ottiene buoni risultati, la responsabilità è mia. Fatevi una domanda e datevi una risposta… Io mi interrogo sul perché certi esiti si ripetano costantemente e su come evitare che si ripetano ancora”.

Infine, sulla sua “ricetta” per invertire la rotta, Lotito ha dichiarato: “La mia rientra nel mio approccio personale, basato sulla valorizzazione del merito. Se il merito viene meno, automaticamente si dovrebbe prendere una posizione definita nell’interesse collettivo, altrimenti si rimane in quella posizione a vita”.