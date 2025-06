Napoli, le ultime su Osimhen: accordo fra l’Al Hilal ed il giocatore, cosa manca per l’accordo

Continua a tenere banco, in casa del Napoli, la telenovela che riguarda Victor Osimhen. Il club azzurro punta a cederlo dopo il prestito al Galatasaray, per poter finanziare un mercato che si preannuncia come scoppiettante. Antonio Conte ha le idee chiare su che tipo di squadra vuole per rilanciare il club anche il prossimo anno: nel 2025/26 il Napoli difenderà il campionato da Campione d’Italia in carica e punta a dire la sua anche in Europa.

Per quanto riguarda il nigeriano, è stato trovato l’accordo fra il giocatore e l’Al Hilal. Osimhen dunque accetterebbe di giocare in Saudi Pro League nella prossima annata.

Cosa manca dunque per la buona riuscita dell’affare? C’è ancora qualche milione di distanza tra i due club con il Napoli che vorrebbe arrivare ad incassare tutti i 75 milioni previsti dalla clausola rescissoria, che però è valida solamente a partire dall’1 luglio. Anche per chiudere prima l’affare però, De Laurentiis vorrebbe lo stesso questa stessa cifra. In questo modo consentirebbe a Simone Inzaghi – accasatosi nei giorni scorsi allo stesso club saudita – di averlo in rosa per il Mondiale per Club che sta per iniziare.