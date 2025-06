UFFICIALE – Parma, ecco El Tractorcito Ordoñez: “Sono in un posto meraviglioso”

Christian Nahuel è un nuovo giocatore del Parma. Ecco la nota ufficiale: “Parma Calcio annuncia che Christian Nahuel Ordoñez è stato acquistato a titolo definitivo dal Club Atlético Vélez Sarsfield.Il centrocampista argentino ha grande talento e personalità, il suo valore lo ha dimostrato fin da subito con la maglia della squadra argentina: un gol e 6 assist evidenziano le sue qualità tecniche, una presenza costante per i compagni, tanto che dal gennaio 2023 ad oggi, è il calciatore che ha vinto più duelli (408) e più contrasti (109) fra i nati dal 2004 in su tra tutte le competizioni. Dopo 90 match con la maglia del Club Atlético Vélez Sarsfield, Christian Nahuel è pronto a scrivere una nuova storia in gialloblu”.

“Sono molto felice di essere qui – ha detto Ordonez ai canali ufficiali del Club -. È meraviglioso essere in un posto dove tanti importanti calciatori argentini hanno fatto la storia. Da quando sono arrivato, mi sono trovato benissimo e sono molto felice di aver scelto Parma”. Intanto attraverso i canali social, il Club lo annuncia con un trattore sul prato verde, in onore del suo soprannome ‘el tractorcito“.