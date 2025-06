Il Pescara batte la Ternana ai rigori: eroe Plizzari, Baldini conquista la Serie B!

Il Pescara ha ottenuto la promozione in Serie B dopo una drammatica vittoria ai calci di rigore contro la Ternana allo Stadio Adriatico. Dopo 120 minuti di gioco, la Ternana si è imposta per 1-0 grazie alla rete di Kees De Boer al 76′, trascinando così la sfida ai calci di rigore dato l’1-0 per i delfini dell’andata. Ai penalty però il Pescara ha prevalso per 3-1.

L’eroe della serata per il Pescara è stato il portiere Plizzari, che, nonostante un apparente infortunio alla caviglia, ha offerto una prestazione superlativa superandosi alla lotteria dei rigori, riuscendo a fermare i tiri di Ferrante, Casasola e Donnarumma della Ternana.

Questa combattuta vittoria consegna alla squadra di Silvio Baldini una storica promozione con il ritorno in Serie B.