Roland Garros, Alcaraz batte Sinner in una partita epica al super tie-break del quinto set

Carlos Alcaraz vince il secondo Roland Garros della sua carriera rimontando da due set sotto contro Jannik Sinner. Lo spagnolo vince una partita epica che Sinner deve rammaricarsi di non aver vinto dopo tre match point non sfruttati al quarto set. Il risultato finale è 4-6 6-7 6-4 7-6 7-6.

La partita

La partita comincia con Alcaraz che spinge forte e Sinner in difficoltà sul suo servizio. L’altoatesino perde il servizio e reagisce, vincendo il set con il break sul decimo gioco. Jannik nel secondo set resta in controllo, i due si “rubano” il servizio varie volte. Sinner va avanti nel finale, ma quando sembra tutto fatto lo spagnolo recupera e porta al tie-break. Nel game decisivo, l’azzurro cambia di nuovo passo e vince.

Due set a zero sembrano una montagna incredibile da scalare. Ma Alcaraz non demorde. E con un paio di break da parte e dall’altra la partita arriva sul 5-4 Alcaraz che riesce a strappare il servizio a Sinner. Nel quarto parziale, Jannik ritrova le energie dopo il sesto gioco e trova un break che potrebbe essere decisivo. Lo spagnolo sul 5-4 per Sinner e 40-0 non sfrutta tre match point. E alla fine il murciano vince ai tie-break.

Al quinto set, Alcaraz sembra prendere il largo ottenendo subito il break, ma Sinner tiene duro. Quando lo spagnolo va a servire sul 5-4 per vincere il match, Jannik e fa segnare un clamoroso contro break e si va al super tie-break. Alcaraz a quel punto diventa inarrestabile e comincia il super tie-break a ritmi insostenibili per Sinner. Lo spagnolo va avanti 7-0 e non sbaglia più.