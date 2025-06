ESCLUSIVA SI Villarreal vicino al gioiellino della Spagna Under 21, Alberto Moleiro: i dettagli

Un’anno fa di questi tempi si parlava di grandi squadre volate in Spagna per Alberto Moleiro, fantasista del Las Palmas. Fra di esse Inter e Liverpool.

In questa stagione le cose per il club non sono andate per il meglio: retrocessione amara in Segunda Division, nonostante 6 gol ed un assist per Moleiro. Il ventunenne (compirà 22 anni a settembre) si può consolare con l’affermazione crescente nella Spagna Under 21 dove è tenuto in stretta considerazione.

Ed il futuro? Il suo contratto a scadenza nel 2026 unito alla caduta della sua squadra lascia presagire che qualcosa stavolta possa accadere ed a prezzi decisamente più contenuti rispetto a quelli di cui si parlava un anno fa. Il Villarreal fa sul serio (si parla di una proposta da circa 12 milioni presentata al Las Palmas), anche il Celta Vigo ha avanzato richieste.

Il giocatore non si è sbilanciato e parlando dopo la retrocessione ha detto: “Sono stati giorni molto tristi, pieni di lacrime di impotenza. È un club a cui mi sono affezionato molto e mi ha dato l’opportunità di diventare professionista. Ho vissuto molti momenti belli, e mi fa male essere retrocesso. Sono convinto che possiamo tornare subito in Primera Division)”. Parole che fanno capire il suo legame con il club, ma che non devono far pensare che possa voler restare ad ogni costo: il suo ciclo lì sembra essere giunto al termine.