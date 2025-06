ESCLUSIVA SI Juventus sul 17enne francese Camara: c’è distanza con il Montpellier

Fra i giovani che la Juventus sta monitorando, c’è Abdoulaye Camara, giovane in forza al Montpellier Under 19, già convocato in prima squadra anche se non ha ancora esordito in Ligue 1.

Classe 2008, nato a Conakry in Guinea, milita per la Francia Under 17, con la quale ha da poco partecipato all’Europeo di categoria. Si tratta di un centrocampista centrale, capace di ricoprire anche il ruolo di centrale di difesa. Secondo quanto risulta alla redazione di Sportitalia, dopo averlo osservato alla manifestazione continentale i bianconeri hanno sondato la possibilità di acquistarlo, mettendo sul piatto una cifra vicina ai due milioni di euro.

Il club francese però avrebbe richieste più alte (4 milioni forse potrebbero essere una cifra più gradita) e questo renderebbe più difficile la trattativa, data la giovanissima età.