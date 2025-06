Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi qui su Sportitalia, Alberto Moleiro è ad un passo dal Villarreal. Il gioiello del Las Palmas, accostato la scorsa estate anche a Liverpool ed Inter, dopo la retrocessione del suo club in Segunda Division sarà ceduto per una cifra vicina ai 15 milioni di euro.

Contratto di cinque anni per il fantasista della Spagna Under 21, che dunque rimarrà in Liga a giocare anche la prossima stagione.