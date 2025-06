ESCLUSIVA SI Pedullà: “Musah, Napoli irritato dal gioco al rialzo: la situazione”

Sono ore calde per il mercato del Napoli. Dopo l’arrivo di Kevin De Bruyne, il direttore sportivo azzurro, Giovanni Manna, è alla ricerca di altri tasselli da inserire per completare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Fra i primi nomi in lista, oltre a quello di Juanlu Sanchez del Siviglia c’è quello di Yunus Musah, dal Milan.

Questo quanto riporta Alfredo Pedullà in merito al centrocampista statunitense: “Musah : al Napoli non è piaciuto molto il gioco al rialzo e per ora ha interrotto i collegamenti. Le condizioni sono quelle, Musah intriga Conte ma senza rialzi. Il Napoli ritiene che 20-22 milioni più bonus sia una cifra idonea, ottima e abbondante. Se ne riparlerà, ma solo a quelle condizioni”.