ESCLUSIVA SI River Plate, Patanian: “Inter? Bello affrontare chi ha raggiunto 2 finali di Champions in 3 anni”

Mondiale per Club, ci siamo: nella notte italiana fra domani e domenica, l’Inter Miami di messi darà il via alle contese affrontando l’Al Ahly nella prima sfida della nuova manifestazione ideata dalla FIFA. L’Inter di Cristian Chivu esordirà invece nella notte fra martedì e mercoledì contro il Monterrey, per poi affrontare anche l’Urawa Reds ed il River Plate.

Matias Patanian, co-vicepresidente del River Plate (insieme a Ignacio Villarroel) è intervenuto a Sportitalia per parlarci delle sue sensazioni a pochi giorni dal via (gli argentini esordiranno contro l’Urawa Reds martedì sera): “Sono molto emozionato sapendo che i nostri tifosi saranno presenti come sempre in gran numero per sostenerci” – le sue parole – “a conferma che siamo la squadra al mondo con la media di ascolti più alta ogni domenica”.

In merito alla terza partita del girone, quella contro l’Inter, il dirigente ha dichiarato: “L’Inter è una squadra importantissima in Europa e sarà una grande sfida affrontare una squadra che ha raggiunto la finale di Champions League due volte negli ultimi tre anni”, ha concluso.