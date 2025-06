ESCLUSIVA SI Spalletti in Arabia Saudita? Pedullà: “L’Al Nassr offre 18 milioni a stagione”

Dopo la separazione dalla Nazionale Italiana, l’ormai ex commissario tecnico azzurro Luciano Spalletti potrebbe ripartire dalla Saudi Pro League. Un po’ come fatto dal suo predecessore Roberto Mancini, anche se con modalità totalmente differenti, anche il tecnico di Certaldo potrebbe lasciarsi tentare da un’avventura dorata, anche se nel suo caso solamente dopo essere stato scaricato dalla Federazione.

Questo quanto riporta Alfredo Pedullà: “I l futuro di Luciano Spalletti potrebbe essere lontano dall’Italia. Ci sono due proposte dall’Arabia e una terza non meglio identificata. Possiamo soltanto dire che l’Al Nassr ha messo sul tavolo un biennale (con possibile opzione) da circa 18 milioni a stagione. I contatti sono proseguiti nelle ultime ore, Spalletti sta valutando, non ha ancora dato una risposta definitiva e probabilmente lo farà presto in un senso o nell’altro. I primi contatti sono partiti domenica scorsa, palla all’ex commissario tecnico azzurro “.