UFFICIALE – Serie B, respinto il ricorso della Salernitana: il playout con la Sampdoria si farà

Arriva la decisione ufficiale da parte della FIGC. Come reso noto da un comunicato apparso sul sito ufficiale dell’organo federale, è stato respinto il ricorso della Salernitana, dunque il playout per restare in Serie B contro la Sampdoria, si giocherà.

Questo il comunicato: “Richiesta di sospensione dei play out di Serie B: respinta l’istanza cautelare avanzata dalla Salernitana. Il club campano aveva chiesto la sospensione degli spareggi previsti tra il 15 e il 20 giugno e che vedranno in campo la squadra granata e la Sampdoria. Confermata l’udienza di giovedì 19 alle 12.45 per la trattazione del merito.