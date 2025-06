Carlo Nicolini torna allo Shakhtar. Arda Turan: “Sarà il mio vice, è una leggenda”

“Abbiamo Carlo con noi” – le parole di Turan – “sono molto felice perché volevo davvero lavorare con Carlo Nicolini, è molto importante per me. Conosce il campionato e la cultura dello Shakhtar. Questo è molto importante per me, sono davvero molto contento. Lavorerò di nuovo con Carlo, ma ora sono io l’allenatore e lui il mio vice. Per me è una leggenda, imparerò molto da lui. Sono così entusiasta”.