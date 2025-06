Mondiale per Club, il Bayern ne fa 10 ai neozelandesi, il PSG 4 all’Atletico. Conto alla rovescia Inter e Juventus

Il Bayern Monaco ne fa 10 all’Auckland City, il Paris Saint-Germain batte 2-0 l’Atletico Madrid. Stanotte Palmeiras-Porto (a mezzanotte) e Botafogo-Seattle Sounders (alle 4:00 italiane). Ricordiamo che l’Inter giocherà nella notte fra martedì e mercoledì contro il Monterrey, la Juventus invece nella notte fra mercoledì e giovedì, contro l’Al Ain. Di seguito il resoconto di quanto visto oggi al Mondiale per Club.

Bayern Monaco a valanga: 10-0 all’Auckland

Il Bayern Monaco ha iniziato il suo percorso nel Mondiale per Club con una vittoria per 10-0 contro l’Auckland City. L’incontro ha visto la squadra tedesca, guidata da Vincent Kompany e composta da giocatori come Kane, Coman, Müller, Olise, Boey e Tah, prevalere sulla formazione neozelandese.

La partita ha preso una direzione chiara fin dalle prime fasi. Coman ha aperto le marcature al 6° minuto, su azione da calcio d’angolo. Successivamente, Boey ha segnato al 18°, realizzando il suo primo gol con il Bayern. Olise ha contribuito con una rete al 20°, e Coman ha siglato la sua doppietta al 22°. Prima della fine del primo tempo, Olise ha completato la sua doppietta al 44°, e Müller ha aggiunto un gol al 45’+2, portando il punteggio sul 6-0 all’intervallo.

Nel secondo tempo, Musiala ha realizzato una tripletta, segnando al 68°, 75° e 84° minuto, con il terzo gol facilitato da una respinta del portiere dell’Auckland City, Tracey. Il risultato finale è stato definito dalla doppietta di Müller all’89° minuto, fissando il punteggio sul 10-0. Questo risultato rappresenta la partita d’esordio con il maggior numero di gol segnati dal Bayern Monaco in una competizione di livello mondiale.

E il PSG ne fa 4 all’Atletico Madrid

Il Paris Saint-Germain ha iniziato la sua avventura nel Mondiale per Club con una vittoria netta per 4-0 contro l’Atletico Madrid. La squadra di Luis Enrique ha dominato sin dai primi minuti, portandosi in vantaggio nel primo tempo con le reti di Fabian Ruiz e Vitinha.

La partita si è ulteriormente semplificata per il PSG nella ripresa, grazie all’espulsione di Lenglet. Nel finale, Mayulu e un rigore di Lee Kang-in hanno fissato il risultato sul definitivo 4-0. Un successo che conferma l’ottima forma dei parigini, freschi di Triplete.

Serata da dimenticare per l’Atletico Madrid di Diego Simeone, apparso sterile in attacco e troppo remissivo in difesa.