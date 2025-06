Sampdoria dall’inferno all’estasi: 2-0 alla Salernitana nell’andata dei playout di B (con 2 espulsi)

Fra il caldo asfissiante, la palpabile tensione e la spinta incessante dei circa trentamila sostenitori presenti al Ferraris, si è disputata stasera la sfida tra Sampdoria e Salernitana, valida per l’andata dei playout di Serie B. Al termine dei primi novanta minuti, il parziale ha visto i blucerchiati imporsi per 2-0. Appuntamento fra 5 giorni per il ritorno.

Dopo un inizio equilibrato al 39′ dagli sviluppi di un calcio d’angolo Christensen respinge a lato il pallone, che viene rispedito al centro e mandato in rete da Meulesteen. All’86’ il raddoppio: cross tagliato da una punizione dalla sinistra, Curto approfitta di una incertezza della difesa rivale e colpisce con un tocco sporco dalla linea di porta. Nel finale espulso Borini per un fallo ingenuo: entrata con il piede a martello sulla caviglia di Lochoshvili. Rosso anche per Stojanovic per fallo di reazione nel nervosissimo finale di gara.

Dopo l’inferno vissuto con lo spettro della retrocessione sul campo al termine del campionato, i tifosi doriani avevano prima riavuto la speranza a causa del caos-Brescia con il conseguente ripescaggio, e stasera hanno vissuto l’estasi per un risultato che li avvicina alla permanenza in categoria.