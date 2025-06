Arnaldi dà forfait al Queen’s. L’ATP londinese senza italiani

L’Italia rimane senza rappresentanti al torneo ATP 500 del Queen’s, appuntamento di rilievo in preparazione a Wimbledon, al via oggi. Matteo Arnaldi, n.41 del ranking ATP, ha infatti annunciato il proprio ritiro poche ore prima dell’esordio, previsto come secondo incontro del programma dalle 13 contro il danese Holger Rune. Al suo posto subentrerà l’australiano Christopher O’Connell, lucky loser del torneo. In precedenza, anche Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini avevano dovuto rinunciare all’evento londinese a causa dei rispettivi infortuni.