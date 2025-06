ESCLUSIVA SI Arriva il Monterrey, l’esperto del Messico: “Occhio Inter, in Italia sarebbe da 4° posto”

Alessandro Monfrecola, agente di Diego Gonzalez (attaccante classe 2003 che la Lazio ha prestato all’Atlas in Messico a gennaio) e intermediario attivo nel mercato sudamericano e messicano in particolare, è intervenuto in esclusiva a Sportitalia per parlarci del Monterrey, squadra che affronterà l’Inter questa notte nel Mondiale per Club.

A chi deve stare attento Chivu?

“Conosciamo tutti Sergio Ramos, ma è un difensore. A centrocampo guarderei un giovane che si chiama Fidel Ambriz, un ottimo giocatore, che facilmente potremo vedere in Europa in futuro. A Chivu poi direi di dare un occhio particolare al capocannoniere German Berterame, qui bisogna stare attenti. Senza dimenticare Sergio Canales, stella di prim’ordine che arriva dalla Spagna. Infine ovviamente il Tecatito Corona, sempreverde che abbiamo visto in Champions e Mondiali”.

Giocheranno tutti titolari?

“Potrebbe giocare a 3 davanti, oppure con Canales e Corona a supporto di Berterame. Vedremo”.

L’Inter parte favorita?

“L’Inter sicuramente parte favorita essendo europea, ma queste partite arrivano in un periodo particolare. Non si può dire che sia precampionato, dato che l’Inter non si è riposata, così come non possiamo dire che sia fine stagione, dato che sembra l’inizio di una nuova. E’ un periodo ibrido. Credo che l’Inter possa andare in difficoltà per un discorso di condizione fisica. I messicani, avendo Apertura e Clausura, sono abituati ad essere in pieno ritmo in questo periodo. Poi c’è l’aspetto ambientale: ci saranno tantissimi tifosi del Monterrey.

Ma se il Monterrey giocasse in Italia, a chi potrebbe essere paragonato come livello?

“Per il livello prettamente tecnico ci sono tre squadre messicane, ovvero Monterrey, Club America e Tigres, che nel campionato italiano si giocherebbero tranquillamente la quarta posizione per la Champions League. Vincere il campionato o arrivare seconde no, ma giocarsi la quarta posizione sì. Le altre squadre messicane invece, al di sotto di queste tre, sono secondo me da Serie B”.

Che partita si aspetta?

“Non so che partita aspettarmi, non sapendo in che condizione fisica risieda l’Inter. Un’Inter forte, non quella della finale, avrebbe la meglio sul Monterrey. Ma in queste condizioni mentali e fisiche, con un caldo imponente, ci possiamo aspettare anche un ribaltamento ed i messicani sicuramente possono dare molto fastidio all’Inter. L’Inter soffrirà. Personalmente penso che alla fine l’Inter la spunterà, ma non mi stupirei a vedere risultati differenti”.