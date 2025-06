ESCLUSIVA SI Trajkovski: “Sucic e Baturina forti, Gattuso scelta buona per la Nazionale. E Inzaghi…”

Aleksandar Trajkovski, ex calciatore del Palermo e della Nazionale Macedone è intervenuto in esclusiva su SportitaliaMercato rilasciando alcune dichiarazioni a partire dal nuovo commissario tecnico dell’Italia: “Contento per Gattuso, scelta buona per la Nazionale”. Lo stesso centrocampista si è soffermato su due ex centrocampisti della Dinamo Zagabria arrivati rispettivamente all’Inter e al Como: “Sucic e Baturina sono davvero forti!”. Da ex calciatore rosanero anche una battuta sul neo allenatore del Palermo che ha preso il posto di Alessio Dionisi: “Spero che Inzaghi possa portare il Palermo in A!”.