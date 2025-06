Traiettoria confermata per Francesco Camarda dopo l’incontro di oggi con il suo agente a Casa Milan . Secondo quanto riporta Gianluigi Longari infatti, il gioiello rossonero rinnoverà il proprio contratto – attualmente a scadenza il 30 giugno 2027 – per poi andare in prestito. Lo Spezia resta interessato a questa eventualità.

In questa annata l’attaccante classe 2008 ha fatto la ‘spola’ fra la prima squadra ed il Milan Futuro. In Serie C ha collezionato 5 gol ed un assist in 18 presenze.