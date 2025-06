ESCLUSIVA SI Monza, offerta dell’AEK per Birindelli (che piace al Lecce)

Se per il Monza l’ultima stagione è stata da incubo, con una retrocessione che dopo pochi mesi sembrava già scritta e che inesorabilmente è arrivata, per Samuele Birindelli è stata invece positiva, data l’esperienza accumulata e la costanza avuta in campo.

Tre reti per lui in questa stagione, in 21 presenze. Attualmente l’esterno ha un contratto di un altro anno con la società brianzola, ma si registrano alcuni rumor di mercato sul suo conto. Se i club sulle sue tracce in Italia non mancano, per esempio il Lecce, secondo quanto risulta alla redazione di Sportitalia al Monza attualmente è arrivata una prima offerta solamente dalla Grecia, dall’AEK Atene. L’interesse della squadra dove gioca l’italiano Brignoli dunque è al momento quello più concreto, ma siamo solamente all’inizio dell’estate.