ESCLUSIVA SI Parma, alle origini di Carlos Cuesta: “Giovane? Ha iniziato ad allenare a 15 anni”

Con i suoi 29 anni, Carlos Cuesta sarà l’allenatore più giovane da quando esiste la Serie A. Una sfida affascinante per lui che ha già allenato nel settore giovanile della Juventus e che è stato al fianco di Mikel Arteta all’Arsenal.

L’inizio del suo percorso però è avvenuto al piccolo club del CD Santa Catalina Atletico, con sede a Palma di Maiorca. Juan Carlos Colom Cuesta, dirigente del club, racconta a Sportitalia: “Per me è uno di famiglia, sono stato il suo padrino, è mio cugino e sono stato suo allenatore. Posso dirvi che ha giocato da noi dai 6 ai 15 anni e che ha sempre avuto questa… inquietudine interna di voler fare l’allenatore”. Infatti di fronte alla scelta se continuare a giocare o se iniziare ad allenare non ha avuto dubbi, ben presto.

Sì perché sarà anche giovane Cuesta, ma d’altronde l’esperienza come tecnico dipende anche da quando inizi ad allenare: “E lui ha iniziato a farlo a 15 anni, quando mi aiutava a dirigere gli allenamenti e mi riempiva di domande. Non erano mai abbastanza le informazioni che gli davo (ride, n.d.r.)”.

Le domande non erano mai abbastanza, no, tanto che ben presto inizia i suoi studi ed il suo girovagare: “E’ stato a Madrid a studiare dai Colchoneros, poi alla Juventus. Infine da Arteta, grazie al quale si è completato”. La giovane età, per Juan Carlos, non conta: “Non guarderei all’età, ma a quanto uno è preparato. E lui è super preparato. Parla 5-6 lingue, non è mai sazio di informazioni”.

Al Parma poi, può far valere la sua capacità di valorizzare i giovani: “Quella è una delle sue tante qualità. L’unica cosa che dico è: se lo lasciano lavorare, i risultati si vedranno, a tutto tondo. Perché ripeto: è totalmente pronto e preparato a fare questo lavoro. E non si spaventa di fronte a nulla”.