ESCLUSIVA SI Milan, l’Al Hilal ancora attivo per Theo Hernandez: i dettagli

Proprio ieri l’ex allenatore dell’Inter Simone Inzaghi, che oggi guida il club saudita, ha detto la sua in merito al mercato ammettendo che gli occhi sono rivolti anche in Italia: “La società sta lavorando tantissimo per migliorare la squadra. Voleva già farlo prima del Mondiale per Club, il presidente ed il direttore non ci sono riusciti perché i tempi erano molto ristretti. Ora il mercato è da parte, lavoriamo su quello che abbiamo, che è molto interessante. La società però si sta sicuramente guardando intorno, sia in Italia che in altri Paesi”.