ESCLUSIVA SI Pedullà: “Atalanta, mega offerta in arrivo dal Qatar per Djimsiti”

Sirene dal Qatar per Berat Djimsiti: il difensore dell’Atalanta ha un contratto con i bergamaschi fino al 30 giugno 2026, ma dovrà ora analizzare l’avanzata di club che sembra avere intenzioni concrete con lui.

Alfredo Pedullà riporta sull’albanese: “L’Al Rayyan ha chiesto informazioni approfondite per Djimsiti e ha preannunciato una mega offerta in modo da ingolosire il difensore centrale albanese classe 1993. Ma Djimsiti per il momento non ha intenzione di considerare la proposta, si trova bene a Bergamo e anche l’Atalanta del nuovo corso vuole considerarlo un punto fermo del pacchetto arretrato. Ecco perché siamo in una fase di stand-by, non sono attesi sviluppi immediati e l’Al Rayyan potrebbe cambiare obiettivo”.

Arrivato dallo Zurigo, dove ha militato dal 2011 al 2016, Djimsiti è arrivato all’Atalanta nel 2016. Ha giocato in prestito all’Avellino (2016-2017) ed al Benevento (2017-2018) prima di affermarsi stabilmente nella Dea.