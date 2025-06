Il Real Madrid domina in 10: 3-1 al Pachuca, primo successo per Xabi Alonso

Prima vittoria per Xabi Alonso sulla panchina del Real Madrid. I blancos si portano a 4 punti, in testa dunque al Gruppo H in solitaria, in attesa della sfida di questa notte fra Salisburgo ed Al Hilal.

La partita contro il Pachuca per i madrileni sembra mettersi male con il cartellino rosso rimediato da Asencio al 7′. Invece le merengues sono dominanti e la sfida la sblocca Bellingham con un gran diagonale di sinistro, poi il raddoppio arriva già nel primo tempo con Arda Guler che fa 2-0. Al 70′ va a segno anche Valverde: i blancos arrotondano il parziale. Il gol della bandiera è di Elias Montiel, all’80’. Vediamo di seguito la classifica del Gruppo H del Mondiale per Club, ricordando che stanotte (allo scoccare della mezzanotte italiana) l’Al Hilal di Simone Inzaghi se la vedrà con il Salisburgo.

La classifica del Gruppo H

1) Real Madrid 4 punti (differenza reti: +3)*

2) RB Salisburgo 3 punti (diff. reti: +1)

3) Al Hilal 1 (diff. reti 0) 4)

4) Pachuca 0 (diff. reti -4)*

*una partita in più