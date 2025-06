Playout interrotto all’Arechi: ko a tavolino per la Salernitana che va in C, Samp salva

La Sampdoria giocherà in Serie B anche nella stagione 2025/26. Dopo aver vinto 2-0 la partita dello Stadio Luigi Ferraris una settimana fa, i blucerchiati si sono portati sullo stesso punteggio anche all’Arechi prima che la gara venisse interrotta per l’impossibilità di proseguire con la partita. Arriva dunque una sconfitta a tavolino per i granata.

La rete che ha sbloccato il match è stata messa a segno da Massimo Coda, pochi minuti dopo che il VAR aveva annullato la rete del vantaggio della Salernitana per un tocco di mano di Ferrari, prima che il capitano dei campani spingesse la palla in rete. Ad inizio ripresa ecco il raddoppio firmato da Sibilli: Coda impegna Christensen che respinge, poi arriva il tap-in vincente di Sibilli. E’ notte fonda per la Salernitana.

Il clima all’Arechi si scalda, la gara viene interrotta a più riprese per il lancio di petardi e seggiolini in campo. Dagli spalti piovono cori che invitano ad uscire: “Fuori! Fuori!”, si sente.

L’arbitro Doveri però al 65′ prende il pallone e richiama le squadre negli spogliatoi. In campo intanto entra la polizia in tenuta antisommossa e si posizione sotto il settore più ‘caldo’ dell’Arechi. Gara dunque sospesa. Dopo mezz’ora di interruzione, la gara riprende. Passa appena un minuto e Doveri richiama tutti attorno a sé per spiegare che non si può continuare. La gara dunque viene ufficialmente sospesa e fermata.

Dopo l’incubo della retrocessione sul campo per i blucerchiati ecco la salvezza. Dall’altra parte il disastro è completo. In una stagione iniziata con Giovanni Martusciello, proseguita con Stefano Colantuono e conclusa con Roberto Breda, nulla è girato per il verso giusto e il club è passato dai proclami di ambizione alla massima serie al disastro della Serie C.