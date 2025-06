Inferno all’Arechi: seggiolini e petardi in campo, sospesa Salernitana-Samp sullo 0-2

Partita sospesa all’Arechi di Salerno al 65′ minuto. La Sampdoria sta vincendo 2-0 la sfida di ritorno dei playout contro la Salernitana dopo aver vinto l’andata 2-0, ma non si può proseguire per il fatto che il clima si sta surriscaldando.

Il vantaggio blucerchiato è stato messo a segno da Massimo Coda, pochi minuti dopo che il VAR aveva annullato la rete del vantaggio della Salernitana per un tocco di mano di Ferrari, prima che il capitano dei campani spingesse la palla in rete. Ad inizio ripresa ecco il raddoppio firmato da Sibilli: Coda impegna Christensen che respinge, poi arriva il tap-in vincente di Sibilli. E’ notte fonda per la Salernitana.