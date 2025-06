ESCLUSIVA SI Pedullà sul Venezia: “Scatto forse decisivo per Adorante, le cifre”

In attesa di trovare la quadra definitiva per arrivare all’approdo di Eusebio Di Francesco al Lecce e Giovanni Stroppa al Venezia, i veneti si muovono con decisione sul mercato, nonostante l’assenza, almeno in linea ufficiale, della guida tecnica. Uno dei problemi dei lagunari in questa seconda parte di stagione è stato quello dell’attacco ed il club si sta muovendo proprio in quel reparto.

Ecco quanto riporta Alfredo Pedullà: “Scatto importante e forse decisivo per l’attaccante Adorante : 2,2-2,3 milioni più bonus alla Juve Stabia”. Vicino dunque l’arrivo di un nuovo attaccante, chissà che non possa formare una coppia con l’ultimo arrivato a gennaio Daniel Fila, impegnato in questo momento con l’Under 21 della Repubblica Ceca all’Europeo Under 21.